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В Красноярском крае последние звонки могут провести онлайн

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Красноярск
14:15 12 Мая 2020
общество, красноярск, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярском крае в конце мая традиционно проходят последние звонки. В этом году массовые праздничные мероприятия будут отменены из-за распространения коронавируса. Некоторые школы в Красноярске уже продумывают сценарий онлайн-праздника. Об этом стало известно корреспонденту Sibnovosti.ru. 

Как именно будут проходить дистанционные последние звонки в школах, пока неизвестно. Вероятно, педагоги задействуют видеосвязь и онлайн поздравления для своих учеников. 

«Для нас это будет новый опыт, но уверена, что мы справимся и сделаем праздник не хуже настоящего», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в одной из городских школ. 

Отметим, что министерство образования пока не анонсировало проведение дистанционных последних звонков.  

Напомним, в Красноярском крае до конца мая продлен режим самоизоляции. По-прежнему закрыты школы, а дети продолжают обучение онлайн. 

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