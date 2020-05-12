Красноярские вузы начнут принимать заявления о поступлении онлайн

Зачисление абитуриентов по результатам ЕГЭ в красноярские вузы будет проходить дистанционно. О процедуре приема документов рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Так, заявление о приеме будущие студенты смогут подать онлайн. Для этого необходимо зайти на информационную систему вуза или выбрать графу «Поступление в вуз онлайн» на сайте госуслуг. Поступающим нужно прикрепить все необходимые документы - их перечень будет опубликован.

Абитуриентам также предлагают письменно подтвердить, что оригиналы документов они принесут в течение первого года обучения. Также будущим студентам нужно пройти медкомиссию. Одним из новых правил станет письменное обязательство не соглашаться на зачисление более чем в один вуз.

«Конкретные сроки поступления не установлены, поскольку за точку отсчета принимается день официального объявления результатов последнего единого государственного экзамена», - объяснили в ведомстве.

После получения сертификатов ЕГЭ абитуриентам необходимо подать заявление в течение 23 дней. Те выпускники, кто сдает дополнительные экзамены при поступлении, должны отправить документы в течение девяти дней со дня публикации результатов экзаменов.