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Красноярские вузы начнут принимать заявления о поступлении онлайн

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Красноярск
13:48 12 Мая 2020
общество, красноярск, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Зачисление абитуриентов по результатам ЕГЭ в красноярские вузы будет проходить дистанционно. О процедуре приема документов рассказали в краевом Роспотребнадзоре. 

Так, заявление о приеме будущие студенты смогут подать онлайн. Для этого необходимо зайти на информационную систему вуза или выбрать графу «Поступление в вуз онлайн» на сайте госуслуг. Поступающим нужно прикрепить все необходимые документы - их перечень будет опубликован. 

Абитуриентам также предлагают письменно подтвердить, что оригиналы документов они принесут в течение первого года обучения. Также будущим студентам нужно пройти медкомиссию. Одним из новых правил станет письменное обязательство не соглашаться на зачисление более чем в один вуз. 

«Конкретные сроки поступления не установлены, поскольку за точку отсчета принимается день официального объявления результатов последнего единого государственного экзамена», - объяснили в ведомстве. 

После получения сертификатов ЕГЭ абитуриентам необходимо подать заявление в течение 23 дней. Те выпускники, кто сдает дополнительные экзамены при поступлении, должны отправить документы в течение девяти дней со дня публикации результатов экзаменов. 

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