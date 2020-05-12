Вторая половина мая в Красноярском крае будет аномально жаркой

Вторая половина мая для регионов Сибири, в том числе для Красноярского края, будет аномально жаркой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха в районах поднимется на 10-12 градусов выше нормы.

«Устойчивое тепло на Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, на юге Красноярского края, в Тыве, Хакасии. Там температура 26-28 градусов, а в Омской области температура может подниматься днем до 35 градусов. Это фантастика для мая», - отметил Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, во вторник днем в Красноярске прогнозируется 26 градусов тепла, в среду - +23...+25 градусов. В четверг придет небольшое похолодание до +15 градусов. В конце недели столбики термометров снова начнут подниматься.