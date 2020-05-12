В крае клещи покусали тысячи человек

В Красноярском крае с начала сезона зарегистрирован 3681 случай присасывания клещей. От членистоногих пострадали более тысячи детей. Такие данные приводят в Роспотребнадзоре.

За майские праздники - с 1 по 4 число - с жалобами на клещей обратились 1700 человек.

«Наибольшее количество контактов населения с клещами отмечались на территориях: Дивногорска, Шарыпово, Лесосибирска, Енисейска, Канска, в Нижнеингашском, Иланском, Курагинском, Мотыгинском, Шушенском, Ермаковском, Пировском, Манском, Емельяновском районах», - рассказали в ведомстве.

Отдельно в Красноярске зарегистрировано 1245 случаев. Горожане цепляли клещей в Ветлужанке, Академгородке, Покровском, Удачном, на станциях Бугач, Базаиха и в других местах.

Сейчас в регионе активно ведутся обработки территорий от клещей. Эксперты исследуют членистоногих в лабораториях. В Роспотребнадзоре рассказали о результатах: