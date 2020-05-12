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В крае клещи покусали тысячи человек

Главная Общество
Красноярск
10:35 12 Мая 2020
общество, красноярск, клещи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае с начала сезона зарегистрирован 3681 случай присасывания клещей. От членистоногих пострадали более тысячи детей. Такие данные приводят в Роспотребнадзоре. 

За майские праздники - с 1 по 4 число - с жалобами на клещей обратились 1700 человек. 

«Наибольшее количество контактов населения с клещами отмечались на территориях: Дивногорска, Шарыпово, Лесосибирска, Енисейска, Канска, в Нижнеингашском, Иланском, Курагинском, Мотыгинском, Шушенском, Ермаковском, Пировском, Манском, Емельяновском районах», - рассказали в ведомстве. 

Отдельно в Красноярске зарегистрировано 1245 случаев. Горожане цепляли клещей в Ветлужанке, Академгородке, Покровском, Удачном, на станциях Бугач, Базаиха и в других местах. 

Сейчас в регионе активно ведутся обработки территорий от клещей. Эксперты исследуют членистоногих в лабораториях. В Роспотребнадзоре рассказали о результатах: 

«Возбудители клещевого вирусного энцефалита обнаружены в 1,1% исследованных клещей, клещевого боррелиоза – в 34,3 % исследованных клещей, гранулоцитарного анаплазмоза – в 2,1 %, моноцитарного эрлихиоза человека – в 2,5 %», - заявили в ведомстве. 

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