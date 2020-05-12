Отключения горячей воды в Красноярске начнутся 1 июня

Теплоэнергетики представили график отключения горячей воды в Красноярске. Из-за пандемии коронавируса гидравлические испытания были перенесены на более поздние сроки, так как многие горожане сейчас находятся дома на самоизоляции. Отключения начнутся 1 июня.

Первыми без горячей воды останутся дома, подключенные к ТЭЦ-1, в Ленинском, Кировском, Свердловском районах, а также в Водниках, части Зеленой Рощи и в Березовке. Возобновить подачу воды планируют до 10 июня.

С 15 июня гидравлические испытания начнутся в зоне ТЭЦ-3. Под отключение до 23 июня попадает большая часть Советского района: Взлетка, Северный, часть Зеленой рощи, улица Краснодарская и проспект Металлургов, а также микрорайон Покровский.

С 1 июля отключения запланированы в Свердловском, Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах, а также на ул. Белинского в центральной части города. Подачу воды возобновят 10 июля.