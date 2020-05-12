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В Красноярске снова действуют штрафы за езду по выделенным полосам

Главная Общество
Красноярск
10:00 12 Мая 2020
общество, красноярск, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С 12 мая в Красноярске возобновляется запрет на езду по выделенным полосам для автобусов. Во время нерабочих дней, которые продолжались в России с 30 марта, ГИБДД разрешила автомобилистам двигаться по «выделенкам» - штрафы водителям не выписывали. Теперь за движение по автобусной полосе придется заплатить полторы тысячи рублей – нарушителей фиксируют камеры фото- и видеофиксации.

«По-прежнему по выделенным полосам можно будет ездить всем в выходные и праздничные дни (только на тех полосах, где установлены соответствующие дорожные знаки с табличками 8.5.2 «Рабочие дни», 8.5.3 «Дни недели»)», — пояснили в дорожной полиции.

Напомним, что в Красноярске организованны выделенные полосы на 21 участке дорог.

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