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В Красноярск вернулись туристы из Индонезии

Главная Общество
Красноярск
09:45 12 Мая 2020
общество, красноярск, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцы вернулись домой после затянувшегося отдыха на Бали. Накануне из Индонезии были эвакуированы 339 туристов из 38 регионов страны. Самолет летел из города Денпасар в Новосибирск, затем в Екатеринбург и Москву. Краевые власти доставили из аэропорта Толмачева в Красноярск на самолете Ан-24 49 человек. Красноярцы приземлились в Черемшанке в понедельник в 22:45.

«Долго не могли доставить наших людей, и вот наконец-то рейс «Бали — Новосибирск» организован. По поручению губернатора вылетели за красноярцами в соседний регион. Забираем на самолете 49 человек, в том числе 5 детей. Доставим всех домой на режим самоизоляции», - сообщил министр транспорта края Константин Димитров.

Напомним, что все вернувшиеся в Россию из иностранных государств направляются на обязательную изоляцию в течение 14 дней.

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