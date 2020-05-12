В Красноярском крае демонтируют шесть контрольно-пропускных пунктов

В Красноярском крае демонтируют часть контрольно-пропускных пунктов на въездах в населенные пункты. По распоряжению министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова завершают работу шесть постов контроля на трассах.

Так, демонтированы КПП на дорогах Курагино – Тагашет, Курагино – Средняя Салба, Курагино – Черемшанка, у подъезда к Краснокаменску, на трассах Красноярск – Енисейск и Енисейск – Пировское, а также в районе примыкания дороги Енисейск – Баженово.

Еще семь постов контроля при въездах в населенные пункты продолжат работать.

Напомним, режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до 31 мая. Однако в ряде территорий ограничительные меры уже отменили – это Енисейский, Казачинский, Назаровский районы и Шарыповский муниципальный округ.