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В Красноярском крае демонтируют шесть контрольно-пропускных пунктов

Главная Общество
Красноярск
08:30 12 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае демонтируют часть контрольно-пропускных пунктов на въездах в населенные пункты. По распоряжению министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова завершают работу шесть постов контроля на трассах.

Так, демонтированы КПП на дорогах Курагино – Тагашет, Курагино – Средняя Салба, Курагино – Черемшанка, у подъезда к Краснокаменску, на трассах Красноярск – Енисейск и Енисейск – Пировское, а также в районе примыкания дороги Енисейск – Баженово.

Еще семь постов контроля при въездах в населенные пункты продолжат работать.

Напомним, режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до 31 мая. Однако в ряде территорий ограничительные меры уже отменили – это Енисейский, Казачинский, Назаровский районы и Шарыповский муниципальный округ.

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