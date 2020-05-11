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На 85-м году жизни умер почетный красноярец Виктор Гупалов

Главная Общество
Красноярск
17:41 11 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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11 мая умер бывший генеральный директор Красноярского машиностроительного завода Виктор Гупалов - он скончался на 85-м году жизни. 

Виктор Гупалов родился 20 февраля 1936 года в селе Алексеевка Маркакольского района Восточно-Казахстанской области (сейчас Казахстан). В 60-м году он окончил Томский политехнический институт, отучившись по специальности «инженер-механик по оборудованию технологии сварочного производства». 

Жизнь и работа Виктора Гупалова была связана с «Красмашем». На красноярском заводе он занимал различные должности - от механика производства до генерального директора предприятия. На посту руководителя проработал с 1992 по 2005 годы. 

Красноярцу Виктору Гупалову было присвоено несколько званий: Герой Социалистического труда, Заслуженный машиностроитель СССР, Почетный гражданин Красноярска. В 2003 году президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Кроме того, он вел активную научную деятельность, став кандидатом технических наук и профессором Сибирской аэрокосмической академии.

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