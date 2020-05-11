Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до 31 мая

В Красноярском крае продлен режим самоизоляции до 31 мая. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Усс.

«До 31 мая включительно продлено дистанционное обучение в образовательных организациях и работа дежурных групп детских садов. До этого же срока приостановлена работа предприятий общественного питания за исключением работающих на вынос, на доставку заказов и тех, кто обслуживает работников организаций, торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, бань, саун и иных подобных объектов», - говорится в документе.

Работать в прежнем режиме могут те организации, которые ранее оформили цифровые пропуска на своих работников.

Ситуацию с коронавирусной инфекцией в крае нельзя назвать благоприятной - с каждым днем число заболевших увеличивается. Всего в регионе более 1200 случаев.