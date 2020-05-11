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В крае 58 новых случаев заражения COVID-19

Главная Общество
Красноярск
15:45 11 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае зафиксировано 58 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе более 1200 заболевших. Такие данные приводят в Роспотребнадзоре.

«Новые случаи зарегистрированы в Красноярске – 26, Норильске – 17, в Уярском и Шушенском районах, Эвенкийском муниципальном районе и Канске – по 2 случая и по одному случаю в Дивногорске, Назарове, а также Северо-Енисейском, Балахтинском, Богучанском, Березовском и Курагинском районах.», - рассказали в ведомстве.

15 человек умерли от коронавируса (+1 за сутки), 285 полностью вылечились.

Фото: Миздрав

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