В Красноярске полетел тополиный пух

Жители Красноярска заметили на улицах города тополиный пух. Деревья в этом году начали «цвести» раньше, чем обычно. Всему виной теплая весна - еще в апреле в краевом центре установилась по-летнему жаркая погода.

Например, в прошлом году тополиный пух полетел во второй декаде июня. В этом году погода позволила деревьям «зацвести» почти на месяц раньше. Тем не менее, никакой аномалии в этом красноярские ботаники не видят - даже повторное цветение сирени, яблонь и других растений теплой осенью никого не удивляет.

Отметим, что тополиный пух зачастую приводит к крупным пожарам - он отлично горит. Красноярцев ежегодно просят не поджигать его ради развлечения. Пламя от горящего пуха распространяется мгновенно на большие площади. Усугубляет ситуацию сухая и жаркая погода, которая будет стоять в Красноярске несколько дней.