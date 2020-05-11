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В Красноярске полетел тополиный пух

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Красноярск
13:41 11 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жители Красноярска заметили на улицах города тополиный пух. Деревья в этом году начали «цвести» раньше, чем обычно. Всему виной теплая весна - еще в апреле в краевом центре установилась по-летнему жаркая погода. 

Например, в прошлом году тополиный пух полетел во второй декаде июня. В этом году погода позволила деревьям «зацвести» почти на месяц раньше. Тем не менее, никакой аномалии в этом красноярские ботаники не видят - даже повторное цветение сирени, яблонь и других растений теплой осенью никого не удивляет. 

Отметим, что тополиный пух зачастую приводит к крупным пожарам - он отлично горит. Красноярцев ежегодно просят не поджигать его ради развлечения. Пламя от горящего пуха распространяется мгновенно на большие площади. Усугубляет ситуацию сухая и жаркая погода, которая будет стоять в Красноярске несколько дней. 

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