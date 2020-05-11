Новая неделя в Красноярске началась с жары

В Красноярск вернулась жаркая погода. В понедельник, 11 мая, столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Синоптики gismeteo.ru прогнозируют солнечный день, без осадков.

Во вторник, 12 мая, погода не изменится. В Красноярске потеплеет до +27 градусов, ветер усилится до 11 м/с. В городе будет ясно и без дождя.

В середине недели метеорологи обещают осадки и небольшое похолодание до +19 градусов. В первой половине дня пройдет кратковременный дождь. Солнце сменит переменная облачность.

В конце недели в Красноярске похолодает до +10....+15 градусов. Середина мая будет ветреной и дождливой. Погода в городе наладится после 19 числа - столбики термометров снова достигнут отметки +25 градусов.

Фото: Анастасия Волкова / vk.com/krasnoyarskrf