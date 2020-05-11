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Новая неделя в Красноярске началась с жары

Главная Общество
Красноярск
11:11 11 Мая 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярск вернулась жаркая погода. В понедельник, 11 мая, столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Синоптики gismeteo.ru прогнозируют солнечный день, без осадков. 

Во вторник, 12 мая, погода не изменится. В Красноярске потеплеет до +27 градусов, ветер усилится до 11 м/с. В городе будет ясно и без дождя. 

В середине недели метеорологи обещают осадки и небольшое похолодание до +19 градусов. В первой половине дня пройдет кратковременный дождь. Солнце сменит переменная облачность.

В конце недели в Красноярске похолодает до +10....+15 градусов. Середина мая будет ветреной и дождливой. Погода в городе наладится после 19 числа - столбики термометров снова достигнут отметки +25 градусов. 

Фото: Анастасия Волкова / vk.com/krasnoyarskrf

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