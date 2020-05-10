Дежурные группы в детских садах Абакана закрыли до 18 мая. Такое решение приняли в местной мэрии из-за роста числа заболевших коронавирусом.

«Ситуация характеризуется нарастанием числа заболевших. В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки регистрируются случае заноса и распространения COVID-19 в семьях и коллективах. Прогнозируется дальнейшее осложнение эпидситуации», - говорится в сообщении городской администрации.

Напомним, на 9 мая в Хакасии зафиксировано 425 случаев заражения COVID-19.

В мэрии признали, что появились подтвержденные факты заболевания среди воспитанников и работников сразу нескольких абаканских детских садов. Это произошло во время работы дежурных групп.

фото: администрация Абакана