10 мая
Красноярск
погода +26 °C
73.87
 
€ 80.0
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Дежурные группы в детских садах Абакана закрыли до 18 мая

Главная Общество
Красноярск
12:50 10 Мая 2020
детсад, дети, заболевание, хакасия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Дежурные группы в детских садах Абакана закрыли до 18 мая. Такое решение приняли в местной мэрии из-за роста числа заболевших коронавирусом.

«Ситуация характеризуется нарастанием числа заболевших. В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки регистрируются случае заноса и распространения COVID-19 в семьях и коллективах. Прогнозируется дальнейшее осложнение эпидситуации», - говорится в сообщении городской администрации.

Напомним, на 9 мая в Хакасии зафиксировано 425 случаев заражения COVID-19.

В мэрии признали, что появились подтвержденные факты заболевания среди воспитанников и работников сразу нескольких абаканских детских садов. Это произошло во время работы дежурных групп.

 

фото: администрация Абакана

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске, наконец, отключили отопление

В Красноярске, наконец, отключили отопление

10 Мая 2020 г.
Отопительный сезон продлился 240 дней
Новости Красноярска: В Солнечном начнут строить долгожданный сквер и бассейн

В Солнечном начнут строить долгожданный сквер и бассейн

8 Мая 2020 г.
Общественному пространству уже предложили имя
Новости Красноярска: Корпус еще одной больницы в Красноярске отдадут больным коронавирусом

Корпус еще одной больницы в Красноярске отдадут больным коронавирусом

8 Мая 2020 г.
Госпиталь создадут при больнице №4
Новости Красноярска: РУСАЛ поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

РУСАЛ поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

8 Мая 2020 г.
Сотрудники компании РУСАЛ решили поддержать праздничные мероприятия
Новости Красноярска: Уровень заболеваемости COVID-19 в крае снова начал расти

Уровень заболеваемости COVID-19 в крае снова начал расти

8 Мая 2020 г.
За сутки инфекция подтвердилась у 31 красноярца
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС оказала поддержку Совету ветеранов Кежемского района

Богучанская ГЭС оказала поддержку Совету ветеранов Кежемского района

8 Мая 2020 г.
ПАО «Богучанская ГЭС» перечислило средства на приобретение подарков и организацию праздника
Новости компаний
08/05
Благодаря СФУ можно посетить Мемориал Победы онлайн
08/05
Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» поздравляет красноярцев с Победой в Великой Отечественной войне
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Режим самоизоляции в Красноярском крае не отменят после майских праздников

Режим самоизоляции в Красноярском крае не отменят после майских праздников

8 Мая 2020 г.
Готовится новый указ губернатора
Новости Красноярска: Следователи рассказали о причинах задержания Анатолия Быкова в Красноярске

Следователи рассказали о причинах задержания Анатолия Быкова в Красноярске

7 Мая 2020 г.
Его подозревают в организации двойного убийства
Новости Красноярска: В Красноярске хирурги прооперировали двух пациентов с коронавирусом

В Красноярске хирурги прооперировали двух пациентов с коронавирусом

6 Мая 2020 г.
Врачи были одеты с защитные костюмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19