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В Солнечном начнут строить долгожданный сквер и бассейн

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Красноярск
17:07 8 Мая 2020
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В микрорайоне Солнечный в Красноярске объявили о планах построить сквер и бассейн. Работы начнут в этом году. Об этом сообщил глава Советского района Дмитрий Дмитриев. 

Как и было обещано ранее, сквер появится на пустыре между проспектом 60 лет Образования СССР, улицей Микуцкого и пр. Молодежным. Общественное пространство благоустроят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». 

«А недалеко от спорткомплекса «Солнечный» в районе улиц 60 лет образования СССР и Славы построят бассейн. Ему предложили дать ему имя - «Победа», - объявили в мэрии. 

Напомним, с просьбой создать сквер жители Солнечного обращались к президенту России Владимиру Путину. Одна из местных жительниц дозвонилась на «Прямую линию» главе государства и пожаловалась на отсутствие парков, школ и детских садов. 

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