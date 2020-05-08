В Солнечном начнут строить долгожданный сквер и бассейн

В микрорайоне Солнечный в Красноярске объявили о планах построить сквер и бассейн. Работы начнут в этом году. Об этом сообщил глава Советского района Дмитрий Дмитриев.

Как и было обещано ранее, сквер появится на пустыре между проспектом 60 лет Образования СССР, улицей Микуцкого и пр. Молодежным. Общественное пространство благоустроят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«А недалеко от спорткомплекса «Солнечный» в районе улиц 60 лет образования СССР и Славы построят бассейн. Ему предложили дать ему имя - «Победа», - объявили в мэрии.

Напомним, с просьбой создать сквер жители Солнечного обращались к президенту России Владимиру Путину. Одна из местных жительниц дозвонилась на «Прямую линию» главе государства и пожаловалась на отсутствие парков, школ и детских садов.