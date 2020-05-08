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Корпус еще одной больницы в Красноярске отдадут больным коронавирусом

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Красноярск
16:45 8 Мая 2020
вирус, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Третий корпус Красноярской межрайонной клинической больницы №4 выделят для лечения больных коронавирусом. В нем уже организовано 60 коек, рассказали в краевом Минздраве. 

Госпиталь полностью изолирован от других корпусов больницы, что позволит избежать массового заражения пациентов. Инфицированных в учреждение будут привозить по скорой помощи из других больниц города. 

«Планируется, что в резервном госпитале на Кутузова будут находиться пациенты с легкой степенью COVID-19 и на основании постановления Роспотребнадзора об обязательной госпитализации», - пояснили в Минздраве. 

Первая бригада врачей начала работать накануне - в течение 15 дней они будут круглосуточно находиться в больнице. Под нужды медиков выделен корпус №4, где персонал сможет отдыхать и приводить себя в порядок после смен. 

Отметим, что в остальных корпусах больницу - первом и втором - врачи продолжат планово оказывать помощь красноярцам с проблемами по гинекологии, урологии и хирургии.

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