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РУСАЛ поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

Главная Общество
Красноярск
15:42 8 Мая 2020
победа, праздник, предприятие, сотрудники, ветераны
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В этом году программа празднования 75-летия со Дня Победы по всей стране претерпела вынужденные изменения в условиях самоизоляции и противодействия распространению коронавируса. Сотрудники компании РУСАЛ решили поддержать объединяющие всех россиян праздничные мероприятия. Так, все производственные площадки РУСАЛа традиционно поддержат всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», а семьи, где есть участники ВОВ – всероссийскую акцию «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться в интернете. Телесюжеты и очерки о ветеранах и тружениках тыла, работавших на заводах компании, будут показаны по каналам местных и корпоративных СМИ.

РУСАЛ поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

Красноярский алюминиевый завод присоединился к акции «Сад памяти». Волонтеры предприятия организовали акцию «Победная сирень» и высадили кусты сирени во дворах ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы вместе отметить праздник и почтить память всех, кто внес вклад в Победу ценой своей жизни. Сиреневые клумбы и аллеи появились под окнами ветеранов завода: участников Великой Отечественной войны и малолетних узников концлагерей. Самому старшему Трофиму Михайловичу Мошкину – 96 лет. Сегодня саженцы украсили символичные сиреневые ленты. А уже следующей весной сирень будет цвести. Кроме этого, ветеранам вручили бесконтактным способом подарочные и продуктовые наборы.
 
Сотрудники компании РУСАЛ также присоединятся к акции «Окна победы», в рамках которой в окнах жилых домов размещаются тематические рисунки и выкладываются в социальные сети.

РУСАЛ поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

«День Победы – особенный праздник для каждого жителя нашей страны. Важное место День Победы занимает и в сердце работников алюминиевой отрасли, труженики которой в военные годы отдали свои силы и здоровье во имя мира на Земле. Важно, чтобы наши ветераны в этот день не остались без внимания и слов благодарности за совершенный 75 лет назад подвиг – военный и трудовой. День Победы – это и день памяти, которую мы все вместе проносим сквозь поколения», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

РУСАЛ поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

Фото: Мария Ленц, Комсомольская правда
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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