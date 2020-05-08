РУСАЛ поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

В этом году программа празднования 75-летия со Дня Победы по всей стране претерпела вынужденные изменения в условиях самоизоляции и противодействия распространению коронавируса. Сотрудники компании РУСАЛ решили поддержать объединяющие всех россиян праздничные мероприятия. Так, все производственные площадки РУСАЛа традиционно поддержат всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», а семьи, где есть участники ВОВ – всероссийскую акцию «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться в интернете. Телесюжеты и очерки о ветеранах и тружениках тыла, работавших на заводах компании, будут показаны по каналам местных и корпоративных СМИ.

Красноярский алюминиевый завод присоединился к акции «Сад памяти». Волонтеры предприятия организовали акцию «Победная сирень» и высадили кусты сирени во дворах ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы вместе отметить праздник и почтить память всех, кто внес вклад в Победу ценой своей жизни. Сиреневые клумбы и аллеи появились под окнами ветеранов завода: участников Великой Отечественной войны и малолетних узников концлагерей. Самому старшему Трофиму Михайловичу Мошкину – 96 лет. Сегодня саженцы украсили символичные сиреневые ленты. А уже следующей весной сирень будет цвести. Кроме этого, ветеранам вручили бесконтактным способом подарочные и продуктовые наборы.



Сотрудники компании РУСАЛ также присоединятся к акции «Окна победы», в рамках которой в окнах жилых домов размещаются тематические рисунки и выкладываются в социальные сети.

«День Победы – особенный праздник для каждого жителя нашей страны. Важное место День Победы занимает и в сердце работников алюминиевой отрасли, труженики которой в военные годы отдали свои силы и здоровье во имя мира на Земле. Важно, чтобы наши ветераны в этот день не остались без внимания и слов благодарности за совершенный 75 лет назад подвиг – военный и трудовой. День Победы – это и день памяти, которую мы все вместе проносим сквозь поколения», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.