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«Красную книгу» Эвенкии выпустили при поддержке нефтяников

Главная Общество
Красноярск
15:36 8 Мая 2020
природа, экология, книга, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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«Красную книгу» Эвенкии выпустили при поддержке нефтяников. Это стало возможным благодаря грантовой программе «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании», входящей в нефтедобывающий комплекс «Роснефть».

В книге представлены 45 редких и малочисленных животных, обитающих в Эвенкии. В ней есть краткие сведения о редких, малочисленных и исчезающих видах животных, их внешнем облике, местах обитания, а также численности. Книга предназначена как для специалистов в области охраны окружающей среды, экологов, биологов, так и для преподавателей, школьников и студентов.

«Красную книгу» Эвенкии выпустили при поддержке нефтяников

Собрать и структурировать полученную в ходе многолетних исследований информацию, а также провести комплексный анализ экосистемы Эвенкийского района помогли специалисты Центра мониторинга биоразнообразия Сибирского федерального университета. В результате были получены уникальные данные о животном мире Эвенкии, которые и легли в основу издания.

Эвенкия внесена Всемирным фондом дикой природы в список особо ценных природных территорий. Биологические ресурсы местности отличаются разнообразием и богатством - здесь обитают 240 видов птиц, 43 вида млекопитающих, 25 видов рыб. Значительная часть из них относится к особо ценным видам. В условиях, когда каждый пятый биологический вид на планете находится на грани вымирания, ведение «Красной книги» является важной составляющей мероприятий по охране окружающей среды, в том числе хрупких экосистем северных территорий.

«Красную книгу» Эвенкии выпустили при поддержке нефтяников

Сибирские ученые уверены, что только благодаря совместным усилиям власти, бизнеса и местного населения, направленных на сохранение уникальной экосистемы, мы сможем передать будущим поколениям природное наследие этого сурового Сибирского края.

Отметим, «Роснефть» уделяет большое внимание охране окружающей среды. В рамках масштабной Программы по сохранению биологического разнообразия на лицензионных участках компании сформирован перечень видов-индикаторов устойчивого состояния арктических экосистем, а также проанализированы данные о появлении различных видов животных на лицензионных участках НК «Роснефть», полученным в ходе проведенных исследований.

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