Уровень заболеваемости COVID-19 в крае снова начал расти

В Красноярском крае после временного затишья снова выросло число зараженных коронавирусом. За сутки заболевание подтвердилось у 31 красноярца. Такие данные приводят в краевом управлении Роспотребнадзора.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 33,5. Темп прироста – 3,3 %», - говорится в сообщении.

Новые зараженные появились в Красноярске - 17 случаев, в Березовском районе - 6 случаев, в Северо-Енисейском и Курагинском - по 3 случая, в Назарово и Минусинском районе - по одному инфицированному.

Отметим, что за все время в Красноярском крае 964 подтвержденных диагноза, из низ 220 человек выздоровели (+17 за сутки). Смертельных исходов по-прежнему 12.