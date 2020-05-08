8 мая
Красноярск
погода +13 °C
74.12
 
€ 80.06
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Уровень заболеваемости COVID-19 в крае снова начал расти

Главная Общество
Красноярск
15:00 8 Мая 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае после временного затишья снова выросло число зараженных коронавирусом. За сутки заболевание подтвердилось у 31 красноярца. Такие данные приводят в краевом управлении Роспотребнадзора. 

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 33,5. Темп прироста – 3,3 %», - говорится в сообщении. 

Новые зараженные появились в Красноярске - 17 случаев, в Березовском районе - 6 случаев, в Северо-Енисейском и Курагинском - по 3 случая, в Назарово и Минусинском районе - по одному инфицированному. 

Отметим, что за все время в Красноярском крае 964 подтвержденных диагноза, из низ 220 человек выздоровели (+17 за сутки). Смертельных исходов по-прежнему 12. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: РУСАЛ поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

РУСАЛ поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

8 Мая 2020 г.
Сотрудники компании РУСАЛ решили поддержать праздничные мероприятия
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС оказала поддержку Совету ветеранов Кежемского района

Богучанская ГЭС оказала поддержку Совету ветеранов Кежемского района

8 Мая 2020 г.
ПАО «Богучанская ГЭС» перечислило средства на приобретение подарков и организацию праздника
Новости Красноярска: En+ Group поздравила ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

En+ Group поздравила ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

8 Мая 2020 г.
Поздравление ветеранов было организовано с участием волонтеров
Новости Красноярска: В «Еграках» зацвел редчайший краснокнижный ирис

В «Еграках» зацвел редчайший краснокнижный ирис

8 Мая 2020 г.
Таких цветков в стране всего несколько тысяч
Новости Красноярска: Красноярцы стали активно разделять бытовой мусор

Красноярцы стали активно разделять бытовой мусор

8 Мая 2020 г.
На левобережье - более 120 сеток для пластика
Новости Красноярска: В Красноярске во время самоизоляции пройдут публичные слушания по благоустройству

В Красноярске во время самоизоляции пройдут публичные слушания по благоустройству

8 Мая 2020 г.
Они назначены на 13, 18 и 20 мая
Новости компаний
08/05
Благодаря СФУ можно посетить Мемориал Победы онлайн
08/05
Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» поздравляет красноярцев с Победой в Великой Отечественной войне
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Следователи рассказали о причинах задержания Анатолия Быкова в Красноярске

Следователи рассказали о причинах задержания Анатолия Быкова в Красноярске

7 Мая 2020 г.
Его подозревают в организации двойного убийства
Новости Красноярска: В Красноярском крае раскрыто убийство пропавшего без вести вахтовика

В Красноярском крае раскрыто убийство пропавшего без вести вахтовика

5 Мая 2020 г.
К исчезновению мужчины причастна его жена
Новости Красноярска: Здоровых красноярцев призывают не делать тесты на коронавирус

Здоровых красноярцев призывают не делать тесты на коронавирус

6 Мая 2020 г.
Чаще всего люди заражаются после контактов с больными
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19