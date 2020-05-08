Богучанская ГЭС оказала поддержку Совету ветеранов Кежемского района

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ПАО «Богучанская ГЭС» перечислило Совету ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Кежемского района средства в размере 150 тысяч рублей на приобретение подарков и организацию праздника для жителей города Кодинска.

Председатель Совета ветеранов Иван Гурман поблагодарил коллектив станции за оказанную помощь и рассказал, как будет проходить празднование:

«Мы подготовили программу праздника и выбрали место для его проведения. Состоится он на открытом воздухе, после окончания карантинных мероприятий и при условии хорошей погоды. Сделаем все возможное, чтобы собрались все, кто помнит войну и имеет к ней отношение – вдовы ветеранов, труженики тыла, дети войны. В городе таких 40 человек. Мы устроим для них праздничный концерт и вручим памятные подарки».

По решению Совета ветеранов часть средств будет направлена на приобретение венков, которые возложат на городской мемориал Победы. Первые стелы с символами Победы и именами жителей Кежемского района, погибших на фронте, были установлены в 1985 году по инициативе руководства Богучанской ГЭС. Мемориал постоянно расширяется и пополняется: сейчас на нем установлена военная техника, ставшая музеем под открытым небом.

«Сохранение памяти о Великой Победе, поддержка ветеранов труда и детей войны – общий долг всех граждан России, всего нашего общества. Наш коллектив много десятилетий сотрудничает с районным Советом ветеранов и принимает участие во всех мероприятиях, посвященных Победе. Даже находясь дома, мы станем участниками «Бессмертного полка», «Окон Победы» и других акций», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Коллектив Богучанской ГЭС активно поддерживает Всероссийские акции, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые в этом году проходят в дистанционном формате.

Информацию о Всероссийских акциях, можно получить на сайте 9мая.мывместе2020.рф. Для участия в онлайн-шествии «Бессмертного полка» нужно зайти на сайт https://2020.polkrf.ru/ и заполнить небольшую анкету, загрузив туда необходимую информацию и фотографию себя и участника Великой Отечественной войны.

Группа РусГидро осуществляет комплекс мероприятий по поддержке ветеранов и участников Великой Отечественной войны в рамках благотворительной программы. Во всех регионах присутствия энергохолдинг ежегодно проводит для ветеранов праздничные концерты, вручает ценные подарки, оказывает материальную помощь.

РусГидро благоустраивает мемориалы и памятники, способствует формированию преемственности поколений организуя торжественные патриотические мероприятия для детей.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»