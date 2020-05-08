En+ Group поздравила ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

Коллектив Красноярской ГЭС компании En+ Group в преддверии 9 Мая поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла г. Дивногорска, а также узников блокадного Ленинграда Красноярского края. Всего в Красноярском крае живут 30 узников блокады, 10 свидетелей страшных событий войны остались в Дивногорске. Все они получили подарки от компании.

В связи с пандемией поздравление ветеранов было организовано с участием волонтеров администрации города. Они посетили ветеранов, поздравили их с Днем Победы, вручили памятные подарки, праздничные продуктовые наборы и цветы. Красноярская ГЭС каждый год с особым вниманием относится к ветеранам города и труженикам тыла, работавшим на станции. Активисты молодежного совета предприятия традиционно лично поздравляли ветеранов у них дома. В этом году компания закупила и доставляет ветеранам наборы необходимых продуктов - это позволяет им не покидать свои дома в условиях режима изоляции.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

«К сожалению, в этом году ограничения из-за пандемии коронавируса скажутся и на масштабе празднования годовщины Победы. Ветераны не смогут собраться на свои традиционные встречи. В этих условиях особенно важно проявить заботу о них, оказать помощь, которая необходима, и поздравить с великим праздником. Мы желаем всем ветеранам долгих лет жизни, крепкого здоровья, близких и любящих людей рядом!»

Фото: пресс-служба En+ Group

По материалам пресс-службы En+ Group