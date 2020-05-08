В «Еграках» зацвел редчайший краснокнижный ирис

В природном парке «Ергаки» зацвел тигровый ирис - это редкое растение, занесенное в Красную книгу России. В стране насчитывается всего несколько тысяч таких цветков.

Впервые ирис на территории парка заметили два года назад на кардоне Таловка. В парке отмечают, что для заповедника это очень значимая находка.

«Ирис тигровый большую часть времени – растение, в котором трудно заметить что-то необычное: узкие злакоподобные листья, небольшие размеры. Но весной ирисы распускаются и раскрывают синий окрас с тигровым крапом. Цветок яркий и необычный, но из-за редкости растение можно заметить среди цветущих растений лишь с 3-4 метров», - рассказали специалисты.

Впервые тигровый ирис нашли в 1829 году на Алтае. Но в течение 150 лет в соседних регионах цветок не встречали. В Красноярском крае он растет в Усинской котловине в районе деревни Терешкино. Еще редкое растение видели в Монголии, Казахстане и Китае.

«Везде это вид является настолько редким, что его биология изучена слабо», - пояснили специалисты.

В «Ергаках» внимательно наблюдают за растением - при необходимости биологи готовы спасти цветок от гибели - любые изменения окружающей среды могут привести к его смерти.