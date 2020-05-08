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В «Еграках» зацвел редчайший краснокнижный ирис

Главная Общество
Красноярск
14:31 8 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В природном парке «Ергаки» зацвел тигровый ирис - это редкое растение, занесенное в Красную книгу России. В стране насчитывается всего несколько тысяч таких цветков. 

Впервые ирис на территории парка заметили два года назад на кардоне Таловка. В парке отмечают, что для заповедника это очень значимая находка. 

«Ирис тигровый большую часть времени – растение, в котором трудно заметить что-то необычное: узкие злакоподобные листья, небольшие размеры. Но весной ирисы распускаются и раскрывают синий окрас с тигровым крапом. Цветок яркий и необычный, но из-за редкости растение можно заметить среди цветущих растений лишь с 3-4 метров», - рассказали специалисты. 

Впервые тигровый ирис нашли в 1829 году на Алтае. Но в течение 150 лет в соседних регионах цветок не встречали. В Красноярском крае он растет в Усинской котловине в районе деревни Терешкино. Еще редкое растение видели в Монголии, Казахстане и Китае. 

«Везде это вид является настолько редким, что его биология изучена слабо», - пояснили специалисты. 

В «Ергаках» внимательно наблюдают за растением - при необходимости биологи готовы спасти цветок от гибели - любые изменения окружающей среды могут привести к его смерти. 

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