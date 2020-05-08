В Красноярске во время самоизоляции пройдут публичные слушания по благоустройству

В Красноярске пройдут публичные слушания по благоустройству и озеленению городских пространств, несмотря на распространение коронавируса. Они назначены на 13, 18 и 20 мая. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии рассказали о том, как будет проводиться процедура.

«Участников будут пропускать в зал, рассчитанный на 93 места, по одному. За один раз войдут только 40 человек, именно столько можно будет рассадить с соблюдением социальной дистанции. На входе всем будут измерять температуру. Также участникам нужно быть в масках и обрабатывать руки дезинфицирующим раствором», - пояснили в мэрии.

Если красноярцы проявят активность и придут в большом количестве, то им придется подождать на улице. Людей будут пускать в зал партиями по 40 человек.

Так, первые слушания пройдут 13 мая - активисты обсудят вопросы озеленения Красноярска. Главная цель - ужесточение ответственности за снос, обрезку, повреждение деревьев. Вопросы, связанные с вырубкой зеленых насаждений, также вынесли на 18 мая.

20 мая красноярцы обсудят применение противогололедных материалов на дорогах города.

«В связи с профилактикой коронавирусной инфекции горожанам рекомендовано присылать свои мнения и предложения в письменной форме. Все эти предложения будут учтены и отражены в протоколах слушаний. Мнения, высказанные письменно, и мнения, представленные очно, имеют одинаковую юридическую силу», - напомнили в администрации.

Слушания пройдут в малом зале администрации по ул. Карла Маркса, 93.