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В Красноярске во время самоизоляции пройдут публичные слушания по благоустройству

Главная Общество
Красноярск
13:22 8 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске пройдут публичные слушания по благоустройству и озеленению городских пространств, несмотря на распространение коронавируса. Они назначены на 13, 18 и 20 мая. Об этом сообщили в городской администрации. 

В мэрии рассказали о том, как будет проводиться процедура. 

«Участников будут пропускать в зал, рассчитанный на 93 места, по одному. За один раз войдут только 40 человек, именно столько можно будет рассадить с соблюдением социальной дистанции. На входе всем будут измерять температуру. Также участникам нужно быть в масках и обрабатывать руки дезинфицирующим раствором», - пояснили в мэрии. 

Если красноярцы проявят активность и придут в большом количестве, то им придется подождать на улице. Людей будут пускать в зал партиями по 40 человек. 

Так, первые слушания пройдут 13 мая - активисты обсудят вопросы озеленения Красноярска. Главная цель - ужесточение ответственности за снос, обрезку, повреждение деревьев. Вопросы, связанные с вырубкой зеленых насаждений, также вынесли на 18 мая. 

20 мая красноярцы обсудят применение противогололедных материалов на дорогах города. 

 

«В связи с профилактикой коронавирусной инфекции горожанам рекомендовано присылать свои мнения и предложения в письменной форме. Все эти предложения будут учтены и отражены в протоколах слушаний. Мнения, высказанные письменно, и мнения, представленные очно, имеют одинаковую юридическую силу», - напомнили в администрации. 

Слушания пройдут в малом зале администрации по ул. Карла Маркса, 93. 

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