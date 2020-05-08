В Красноярском крае отшили 1,5 млн масок

С начала пандемии коронавируса краевые предприятия отшили 1,6 млн текстильных масок. О результатах отчитались в краевом правительстве.

Производством масок занимаются 22 предприятия в крае - ежедневно они выпускают 45-90 тысяч масок, их себестоимость составляет от 20 до 120 рублей.

«Гигиенические маски производители продают в собственных розничных магазинах, региональных торговых сетях. Кроме того, напрямую у производителей защитные маски для своих сотрудников покупают краевые предприятия, организации, обслуживающие многоквартирные дома, а также структуры сферы жизнеобеспечения», - рассказали в ведомстве.

Напомним, во время пандемии многие предприятия переквалифицировались под пошив масок. Ранее губернатор региона поддержал введение масочного режима в крае.