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В Красноярском крае отшили 1,5 млн масок

Главная Общество
Красноярск
12:31 8 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С начала пандемии коронавируса краевые предприятия отшили 1,6 млн  текстильных масок. О результатах отчитались в краевом правительстве. 

Производством масок занимаются 22 предприятия в крае - ежедневно они выпускают 45-90 тысяч масок, их себестоимость составляет от 20 до 120 рублей. 

«Гигиенические маски производители продают в собственных розничных магазинах, региональных торговых сетях. Кроме того, напрямую у производителей защитные маски для своих сотрудников покупают краевые предприятия, организации, обслуживающие многоквартирные дома, а также структуры сферы жизнеобеспечения», - рассказали в ведомстве. 

Напомним, во время пандемии многие предприятия переквалифицировались под пошив масок. Ранее губернатор региона поддержал введение масочного режима в крае. 

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