Режим самоизоляции в Красноярском крае не отменят после майских праздников

Режим самоизоляции в Красноярском крае не будут отменять после окончания майских праздников из-за распространения коронавируса. Сейчас губернатор региона готовит очередной указ - документ будет опубликован 10 мая, сообщили в краевом правительстве.

«Помимо продления срока ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, в новой редакции указа будут предусмотрены дополнительные шаги по постепенному выходу из режима самоизоляции на основании рекомендаций специалистов», - объяснили в краевой администрации.

Напомним, президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до 11 мая включительно. После 12 мая предполагается постепенный выход из режима самоизоляции. Принимать решение в каждом регионе будут губернаторы, в зависимости от эпидемиологической обстановки.