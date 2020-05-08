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Режим самоизоляции в Красноярском крае не отменят после майских праздников

Главная Общество
Красноярск
11:45 8 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Режим самоизоляции в Красноярском крае не будут отменять после окончания майских праздников из-за распространения коронавируса. Сейчас губернатор региона готовит очередной указ - документ будет опубликован 10 мая, сообщили в краевом правительстве. 

«Помимо продления срока ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, в новой редакции указа будут предусмотрены дополнительные шаги по постепенному выходу из режима самоизоляции на основании рекомендаций специалистов», - объяснили в краевой администрации. 

Напомним, президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до 11 мая включительно. После 12 мая предполагается постепенный выход из режима самоизоляции. Принимать решение в каждом регионе будут губернаторы, в зависимости от эпидемиологической обстановки.  

 

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