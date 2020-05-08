2,5 тысячи красноярцев нашли работу во время пандемии

В Красноярском крае в апреле 2,5 тысячи жителей нашли новую работу. Среди соискателей были и те, кто лишился места из-за пандемии коронавируса. В службе занятости отмечают, что в регионе сохраняется устойчивый спрос на кадры, несмотря на сложившуюся ситуацию из-за COVID-19.

Так, красноярцы устроились на новую работу на предприятия сельского и лесного хозяйства, в торговых компаниях, в учреждениях здоравоохранения и военной безопасности.

Во время пандемии популярные следующие профессии: водители, трактористы, дояры, электромонтеры, экономисты, юрисконсультанты, бухгалтеры, медсестры.

«За последний месяц снизился уровень трудоустройства, что вполне объяснимо: во избежание распространения коронавирусной инфекции приостановлена деятельность предприятий и организаций, сами граждане берегут свое здоровье и соблюдают режим самоизоляции. Сейчас работодатели края открыли более 32 тысяч вакансий в различных отраслях», - сказал руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Ознакомиться с актуальными вакансиями можно на портале «Работа в России». Также ресурс позволяет подать заявление на пособие по безработице.