Студенты СФУ споют со звездами эстрады песни Победы

Центр студенческой культуры Сибирского федерального университета в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запускает онлайн-проект «СФУ поет песни Победы», где участники вокальных студий ЦСК исполнят военные песни дуэтом со звёздами красноярской и российской эстрады. В проекте приняли участие все вокальные коллективы университета, среди приглашённых звезд:

Лариса Долина, певица;

Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх»;

Анастасия Вишневская, актриса мюзиклов и эстрадная певица;

Алексей Орлов, солист группы «Яхонт»;

Андрей Иголкин, музыкант, участник группы «Яхонт»;

Ольга Белоброва, актриса Красноярского драматического театра имени А.С.Пушкина.

Когда стало очевидным, что юбилейное празднование Дня Победы будет перенесено в онлайн, в Центре студенческой культуры СФУ начали придумывать интересные и запоминающиеся форматы с соблюдением правил самоизоляции, рассказал директор ЦСК Дмитрий Баталов. Этот проект сделал из ЦСК полноценную производственную студию: от разработки алгоритма съемок и непростых переговоров с продюсерами до монтажа, сведения голосов, разработки дизайна.

«У нас нет театральных или артистических специализаций или факультетов, но есть Центр студенческой культуры, который объединяет множество разных творческих коллективов. В данном проекте мы работали как раз с такими самодеятельными коллективами - авангардистами, ансамблем русской песни, бардами и многими другими», - рассказал Дмитрий Баталов, директор Центра студенческой культуры.

Добавим, первые музыкальные номера уже доступны для просмотра в инстаграм-аккаунте ЦСК.