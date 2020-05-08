В краевой больнице приостановили плановые операции из-за коронавируса

Краевая клиническая больница в Красноярске приостановила плановые операции из-за коронавируса Об этом объявил главный врач Егор Корчагин.

По словам медика, больных в краевом центре стало больше. На лечении в учреждении находятся 120 человек с внебольничной пневмонией, у 51 подтвержден COVID-19. При этом один пациент погиб, двое начали дышать самостоятельно после ИВЛ, а 14 человек стали чувствовать себя лучше - их перевели в другие больницы.

Тем не менее, в больнице решили прибегнуть к дополнительным мерам защиты, отменив плановые операции.

«Несмотря на все меры, в «чистые зоны» больницы все равно периодически попадают пациенты с коронавирусной инфекцией. Это люди, обратившиеся с травмами и заболеваниями, требующими оказания экстренной помощи. Они не имели при поступлении признаков респираторной инфекции. Но мы сейчас берем анализ на SARS-CoV-2 у всех без исключений, и выясняется, что часть этих пациентов были носителями без каких-либо клинических признаков заболевания», - написал главврач.

Он уточнил, что в условиях эпидемии медики не могут полностью оградить пациентов от риска быть зараженными внутри больницы.

Фото: medgorod.ru