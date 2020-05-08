8 мая
Красноярск
погода +7 °C
74.12
 
€ 80.06
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В краевой больнице приостановили плановые операции из-за коронавируса

Главная Общество
Красноярск
10:35 8 Мая 2020
общество, красноярск, операция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Краевая клиническая больница в Красноярске приостановила плановые операции из-за коронавируса Об этом объявил главный врач Егор Корчагин. 

По словам медика, больных в краевом центре стало больше. На лечении в учреждении находятся 120 человек с внебольничной пневмонией, у 51 подтвержден COVID-19. При этом один пациент погиб, двое начали дышать самостоятельно после ИВЛ, а 14 человек стали чувствовать себя лучше - их перевели в другие больницы. 

Тем не менее, в больнице решили прибегнуть к дополнительным мерам защиты, отменив плановые операции. 

«Несмотря на все меры, в «чистые зоны» больницы все равно периодически попадают пациенты с коронавирусной инфекцией. Это люди, обратившиеся с травмами и заболеваниями, требующими оказания экстренной помощи. Они не имели при поступлении признаков респираторной инфекции. Но мы сейчас берем анализ на SARS-CoV-2 у всех без исключений, и выясняется, что часть этих пациентов были носителями без каких-либо клинических признаков заболевания», - написал главврач. 

Он уточнил, что в условиях эпидемии медики не могут полностью оградить пациентов от риска быть зараженными внутри больницы.

Фото: medgorod.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Режим самоизоляции в Красноярском крае не отменят после майских праздников

Режим самоизоляции в Красноярском крае не отменят после майских праздников

8 Мая 2020 г.
Готовится новый указ губернатора
Новости Красноярска: 2,5 тысячи красноярцев нашли работу во время пандемии

2,5 тысячи красноярцев нашли работу во время пандемии

8 Мая 2020 г.
В регионе сохраняется устойчивый спрос на кадры
Новости Красноярска: Студенты СФУ споют со звездами эстрады песни Победы

Студенты СФУ споют со звездами эстрады песни Победы

8 Мая 2020 г.
Среди них Сергей Жуков и Лариса Долина
Новости Красноярска: Объявлена дата окончания отопительного сезона в Красноярске

Объявлена дата окончания отопительного сезона в Красноярске

8 Мая 2020 г.
Батареи отключат 10 мая
Новости Красноярска: Губернатор поддержал введение масочного режима в Красноярском крае

Губернатор поддержал введение масочного режима в Красноярском крае

8 Мая 2020 г.
Официального указа пока нет
Новости Красноярска: Для жителей Красноярска и Канска создан специальный сайт для оплаты услуг ЖКХ из дома

Для жителей Красноярска и Канска создан специальный сайт для оплаты услуг ЖКХ из дома

8 Мая 2020 г.
Рассчитаться за коммунальные услуги жители могут уже с сегодняшнего дня
Новости компаний
08/05
Благодаря СФУ можно посетить Мемориал Победы онлайн
08/05
Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» поздравляет красноярцев с Победой в Великой Отечественной войне
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске хирурги прооперировали двух пациентов с коронавирусом

В Красноярске хирурги прооперировали двух пациентов с коронавирусом

6 Мая 2020 г.
Врачи были одеты с защитные костюмы
Новости Красноярска: В Красноярском крае выявлено вдвое меньше заболевших коронавирусом

В Красноярском крае выявлено вдвое меньше заболевших коронавирусом

7 Мая 2020 г.
Зафиксировано всего 23 случая
Новости Красноярска: В Красноярске задержан известный предприниматель и политик Анатолий Быков

В Красноярске задержан известный предприниматель и политик Анатолий Быков

7 Мая 2020 г.
В чем именно его подозревают, обещают в ближайшее время рассказать в Следственном комитете
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19