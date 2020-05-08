Благодаря СФУ можно посетить Мемориал Победы онлайн

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Сибирский федеральный университет совместно с Музеем «Мемориал Победы» открывает панорамный тур по территории музея. Теперь любой красноярец сможет побывать там онлайн, познакомиться с историей красноярских ветеранов Великой отечественной войны, постоять у живого Вечного огня, почтить героев минутой молчания.

По словам проректора по информационной работе Евгении Туртапкиной, инициативный онлайн-проект родился на фоне вынужденной самоизоляции:

«Мы все в этом году планировали особенные мероприятия, мы рассчитывали на традиционные шествия и возложение цветов к Вечному Огню. Но, к сожалению, мы не сможем сделать это так, как бы нам хотелось. Отменены Парад победы на Красной Площади в Москве, парадные марши и праздничные гуляния во всех городах России. Это вынужденная необходимость. Но нам очень хотелось, чтобы красноярцы все-таки смогли отдать дань победителям, и мы постарались это сделать для них».

В команду разработчиков вошли сотрудники, преподаватели и студенты университета.

«Работа над проектом заняла около недели, включая фотосъёмку, работу программистов, обработку известных военных песен – мы хотели добиться звука, как на граммофонных пластинках. К слову, над проектом работали два фотографа, потребовалось специальное оборудование. Из отснятого материала были созданы 5 панорам, для каждой отобрали около 100 фотографий в HDR-качестве», - рассказал магистрант Гуманитарного института СФУ Артур Глушко.

Напомним, Музеем «Мемориал Победы» при поддержке Фонда президентских грантов реализуется проект «История Победы в именах». Одной из задач проекта стало создание и пополнение базы данных красноярских ветеранов Великой Отечественной войны. Организаторы предлагают жителям края заполнить электронную форму на сайте администрации Красноярска http://www.admkrsk.ru/Pages/veterans.aspx или направить материалы по почте memorial24.ru@gmail.com. Таким образом сведения о родственниках-ветеранах появятся в электронной базе - «ленте памяти» музея «Мемориал Победы».

Отметим, созданный ​ панорамный тур по Мемориалу Победы также позволит получить доступ к «ленте памяти» музея и познакомиться с историей Победы в именах.

Панорамный тур

Дорогие красноярцы, вспомним наших ветеранов и, по возможности, поделимся воспоминаниями о них со всеми. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее!

По материалам пресс-службы СФУ