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Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» поздравляет красноярцев с Победой в Великой Отечественной войне

Главная Общество
Красноярск
09:51 8 Мая 2020
война, победа, праздник, поздравления, компания
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От коллектива ООО «Комбинат «Волна» поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Светлый праздник 9 Мая всегда будет вызывать у нас смешанные чувства – скорби по погибшим, гордости за свою страну и своих предков, которые сумели ее защитить. Победа досталась нашему народу огромной ценой. Свыше 27 миллионов советских воинов не вернулись с полей сражений. Оставшиеся в тылу трудились на пределе человеческих возможностей для того, чтобы война скорее закончилась – «Все для фронта, все для Победы»! Старики, женщины и дети сутками работали в поле, стояли у станков. Целые заводы эвакуировали в сибирскую глубинку, производство разворачивали прямо «с колес». Голод, разруха – немалые тяготы и лишения выпали на долю народа-победителя. На восстановление страны от борьбы с фашизмом ушли долгие годы. Так или иначе война затронула всех, оставила свой след в истории каждой семьи.

Большинство из нас знают о том трагическом времени по рассказам дедушек и бабушек: увы, участников и очевидцев событий становится все меньше. Сегодня наш долг — сохранить память о них и передать следующим поколениям. Мы должны быть достойны тех, кто пожертвовал собой ради нас, ради жизни в мирной и свободной стране.

С праздником, c Днем Победы! Счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна»

Фото: ООО «Красноярский цемент»
По материалам ООО «Красноярский цемент»

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