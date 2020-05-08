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Для жителей Красноярска и Канска создан специальный сайт для оплаты услуг ЖКХ из дома

Главная Общество
Красноярск
09:18 8 Мая 2020
оплата, услуги, жкх, коммунальное хозяйство, интернет
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Для жителей Красноярска и Канска создан навигационный сайт платидома24.рф для оплаты услуг ЖКХ не выходя из дома. На сайте собраны ссылки на способы онлайн оплаты отопления, горячей и холодной воды.

Рассчитаться за коммунальные услуги жители могут уже с сегодняшнего дня. Также через представленные на сайте ресурсы можно передать показания счетчиков.

Варианты дистанционной оплаты отопления, горячей и холодной воды на сайте:

- личный кабинет на сайте СГК sibgenco.ru (без комиссии);

- мобильное приложение СГК (без комиссии);

- мобильное приложение «Сбербанк» (комиссия банка 1%);

- платежная система «Платежка» (комиссия 1,2%);

- платежная система «Ситипэй» (комиссия 2%), актуально только для Красноярска;

- сайт Почта России (комиссия 3%).

Вопросы, которые могут возникнуть в процессе дистанционной оплаты, необходимо отправлять в раздел мобильного приложения СГК «Обратная связь» или на электронную почту: services@sibgenco.ru. Через эти же сервисы можно отправлять специалистам документы, а также запрашивать от них. Также консультации можно получить по телефонам 8 (391) 2-744-300 и 8 (391) 2-579-555 в Красноярске, 8 (39161) 3-20-35 и 8 (39161)2-71-44 в Канске.

Сибирская генерирующая компания рекомендует своим клиентам оставаться дома, чтобы обеспечить максимальную защиту от коронавирусной инфекции для себя и своих близких. Позаботиться о себе и о пожилых родственниках, помочь им освоить дистанционные сервисы, в крайнем случае, выполнить операции по оплате за них.

По материалам Сибирской генерирующей компании

В статье упоминаются:
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