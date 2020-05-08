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Предприятия СГК готовы к завершению отопительного сезона в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
09:15 8 Мая 2020
теплоснабжение, жкх, коммунальное хозяйство, город, тепло
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Глава города Красноярска Сергей Еремин подписал постановление об окончании отопительного сезона 2019–2020 годов с 10 мая. Предприятиям Сибирской генерирующей компании это дает возможность полностью развернуть уже начатую подготовку к следующей зиме, приступить к масштабному ремонту тепловых сетей и оборудования на трех городских ТЭЦ.

После того как жилищные организации, социальные и коммерческие объекты перекроют задвижки в зданиях, разбор воды в теплосетях уменьшится. Энергетики смогут вывести из работы часть оборудования ТЭЦ и насосных станций для проведения профилактических и ремонтных работ.

Читайте подробнее на сайте Сибирской генерирующей компании.

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

В статье упоминаются:
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