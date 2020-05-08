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Объявлена дата окончания отопительного сезона в Красноярске

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Красноярск
09:45 8 Мая 2020
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Глава Красноярска Сергей Еремин подписал распоряжение об окончании отопительного сезона. Батареи в квартирах и социальных учреждениях отключат в предстоящее воскресенье, 10 мая. По данным синоптиков, с этой даты в краевом центре установится жаркая погода и резкого понижения температур больше не ожидается.

Еще до завершения отопительного сезона теплоэнергетики приступили к плановым ремонтным работам на сетях, в ближайшее время начнутся отключения горячей воды из-за гидравлических испытаний.

«Ремонтные работы на теплосетях ведутся на нескольких участках. Кроме того, в межотопительный период будут проходить гидравлические испытания и плановые ремонты систем отопления. График плановых остановок теплоисточников и отключений горячего водоснабжения будет опубликован после его утверждения», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Добавим, что текущий отопительный сезон начался 13 сентября – его продолжительность составит 240 дней.

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