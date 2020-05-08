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Губернатор поддержал введение масочного режима в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
09:30 8 Мая 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал рекомендацию Роспортебнадзора о введении обязательного масочного режима в регионе. По этим правилам жителям придется надевать защитные маски при посещении всех общественных мест – в том числе магазинов, банков, при поездках в общественном транспорте, на детских площадках.

«Использование лицевых масок в публичных местах снижает риск заражения COVID. Контакты могут быть в любом общественном транспорте, магазине, на детской площадке при несоблюдении всех профилактических мероприятий», – отметили в краевом Роспотребнадзоре.

Отметим, что пока официального распоряжения о введении на территории Красноярского края масочного режима нет. Такая мера для предотвращения распространения коронавирусной инфекции действует в 68 регионах России, отметила глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова.

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