Губернатор поддержал введение масочного режима в Красноярском крае

Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал рекомендацию Роспортебнадзора о введении обязательного масочного режима в регионе. По этим правилам жителям придется надевать защитные маски при посещении всех общественных мест – в том числе магазинов, банков, при поездках в общественном транспорте, на детских площадках.

«Использование лицевых масок в публичных местах снижает риск заражения COVID. Контакты могут быть в любом общественном транспорте, магазине, на детской площадке при несоблюдении всех профилактических мероприятий», – отметили в краевом Роспотребнадзоре.

Отметим, что пока официального распоряжения о введении на территории Красноярского края масочного режима нет. Такая мера для предотвращения распространения коронавирусной инфекции действует в 68 регионах России, отметила глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова.