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Праздничные выходные в Красноярске будут жаркими

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Красноярск
09:00 8 Мая 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В предстоящие трехдневные выходные синоптики прогнозируют жаркую погоду в Красноярске. В пятницу, 8 мая, в городе ожидается северо-западный ветер до  4-9м/с, воздух прогреется до +11…+13°С, осадков не будет. 

«В Туруханском районе днем ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, в горах южных районов ночью сильные осадки, в центральных и южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», - предупредили в Среднесибирском метеоцентре.

В ночь на субботу, 9 мая, температура опустится до +3°С, днем воздух прогреется до +19°С.

В воскресенье, 10 мая, в темное время суток до +9°С, днем термометры покажут +26°С, сохранится переменная облачность, без осадков.

В понедельник, 11 мая, который по случаю празднования Дня Победы также будет выходным, ночью синоптики прогнозируют +11°С, в светлое время суток до +27°С.

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