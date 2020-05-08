Праздничные выходные в Красноярске будут жаркими

В предстоящие трехдневные выходные синоптики прогнозируют жаркую погоду в Красноярске. В пятницу, 8 мая, в городе ожидается северо-западный ветер до 4-9м/с, воздух прогреется до +11…+13°С, осадков не будет.

«В Туруханском районе днем ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, в горах южных районов ночью сильные осадки, в центральных и южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», - предупредили в Среднесибирском метеоцентре.

В ночь на субботу, 9 мая, температура опустится до +3°С, днем воздух прогреется до +19°С.

В воскресенье, 10 мая, в темное время суток до +9°С, днем термометры покажут +26°С, сохранится переменная облачность, без осадков.

В понедельник, 11 мая, который по случаю празднования Дня Победы также будет выходным, ночью синоптики прогнозируют +11°С, в светлое время суток до +27°С.