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В праздники из Красноярска увеличат количество пригородных поездов

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Красноярск
08:30 8 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краспригород назначает дополнительные поезда в предстоящие трехдневные выходные. 8 мая электрички будут курсировать по расписанию пятницы, а затем до 11 апреля включительно - по расписанию воскресенья.

На самых востребованных направлениях - Красноярск Северный, Сорокино, Зеледеево, Мана, Уяр, Иланская назначаются дополнительные составы.

«Для обеспечения профилактических мер в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в частности – социальной дистанции между пассажирами в транспортных средствах, на период с 9 по 11 мая компания «Краспригород» увеличивает количество вагонов в пригородных поездах до максимально возможных объемов», - сообщили в пресс-службе красноярской железной дороги.

На маршрутах с высоким пассажиропотоком будут курсировать электрички, состоящие из 8-10 вагонов.

Добавим, что по последним данным КрасЖД, пассажиропоток на пригородных направлениях снизился на 45%, на поездах дальнего следования отправлением из Красноярска - на 71%.

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