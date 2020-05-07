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В Норильске ситуация с COVID-19 находится под контролем

Главная Общество
Красноярск
20:17 7 Мая 2020
общество, норильск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Норильске диагностировано 12 случаев заражения COVID-19  - все инфицированные проходят лечение в инфекционном отделении городской больницы. Восемь человек с диагнозом коронавирусная инфекция находились на карантине в профилактории «Валек» - он был специально зарезервирован и оборудован для обсервации возможных носителей вируса. 

В обсерватор направляли всех прилетевших из Москвы в Норильск людей, не имеющих своего жилья в городе. На место их доставляли отдельным транспортном, чтобы избежать контактов с другими людьми. Благодаря своевременной изоляции, зараженные не взаимодействовали со здоровыми норильчанами - это не привело к массовому инфицированию в городе. 

Важную роль в борьбе с COVID-19 играла оперативная диагностика и достаточное количество тест-систем. Приобрести их помогла компания «Норникель». Заполярный филиал компании начал проверять на коронавирус сотрудников «в зоне риска». Это полицейские, водители, работники аэропорта и другие. Всего «Норникель» закупил более 19 тысяч тест-систем.

Также важно обеспечить самые удаленные территории Красноярского края медицинским оборудованием и лекарствами. В Норильск привезли 230 тонн груза. Промышленники помогли доставить в Заполярье необходимые для жизни тяжело больных пациентов аппараты ИВЛ, тепловизоры, термометры, ультрафиолетовые излучатели для дезинфекции воздуха, реагенты для медицинских лабораторий, антисептики, защитные костюмы, перчатки. Всего выполнено 11 грузовых рейсов. 

Компания «Норникель» также передала одной из станций скорой помощи два реанимобиля. Ситуация с коронавирусом на севере края сейчас находится под контролем.

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