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Ежегодный крестный ход в Красноярске проведут онлайн

Главная Общество
Красноярск
17:07 7 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Ежегодный детский крестный ход в Красноярске решили не отменять - его, как и большинство мероприятий в крае, проведут онлайн. Об этом рассказали в епархии. 

Напомним, событие приурочено ко дню памяти просветителей Мефодия и Кирилла, ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая) и Международному дню защиты детей (1 июня).

В красноярской епархии рассказали, как можно принять участие в дистанционном крестном ходе: 

«Принять участие в мероприятии приглашаются воспитанники воскресных школ и православных гимназий и других православных объединений. Участникам необходимо снять короткое видео, где ребенок берет свечу за кадром и передает ее за кадр», - пояснили в епархии. 

Видео обещают смонтировать и опубликовать. 

Напомним, ранее глава Красноярска Сергей Еремин выпустил указ, согласно которому все праздничные мероприятия в мае и июне отменены. Причиной стала угроза распространения коронавируса. 

Фото: kerpc.ru

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