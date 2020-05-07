Ежегодный крестный ход в Красноярске проведут онлайн

Ежегодный детский крестный ход в Красноярске решили не отменять - его, как и большинство мероприятий в крае, проведут онлайн. Об этом рассказали в епархии.

Напомним, событие приурочено ко дню памяти просветителей Мефодия и Кирилла, ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая) и Международному дню защиты детей (1 июня).

В красноярской епархии рассказали, как можно принять участие в дистанционном крестном ходе:

«Принять участие в мероприятии приглашаются воспитанники воскресных школ и православных гимназий и других православных объединений. Участникам необходимо снять короткое видео, где ребенок берет свечу за кадром и передает ее за кадр», - пояснили в епархии.

Видео обещают смонтировать и опубликовать.

Напомним, ранее глава Красноярска Сергей Еремин выпустил указ, согласно которому все праздничные мероприятия в мае и июне отменены. Причиной стала угроза распространения коронавируса.

Фото: kerpc.ru