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Богучанская ГЭС произвела 90 млрд киловатт-часов

Главная Общество
Красноярск
16:31 7 Мая 2020
гэс, энергетика, работа, электростанция, электроэнергия
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Богучанская ГЭС (входит в Группу РусГидро) выработала 90-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента ввода станции в эксплуатацию в 2012 году. С начала 2020 года Богучанская ГЭС произвела 6 млрд 316 млн кВт·ч. По итогам первых четырех месяцев 2020 года производство электроэнергии увеличилось на 24,05% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Основной фактор, влияющий на увеличение объемов производства энергии – это спрос крупных промышленных предприятий. Растет производство на Богучанском алюминиевом заводе, продолжают работу и другие предприятия с непрерывным циклом. Второй фактор - гидрологическая обстановка в первые месяцы 2020 года. Станция выполнила задание Енисейского бассейнового водного управления и к середине апреля была полностью готова принять паводок, который в соответствии с предварительными прогнозами гидрологов и МЧС оказался ранним. Мы готовы к 10 мая обеспечить навигационные уровни на Ангаре и поддерживать их по запросам речного пароходства», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности реки и установленных Росводресурсами режимов работы водохранилища. В течение 2019 и в январе 2020 года гидрологическая обстановка в районе Богучанской ГЭС складывалась благоприятно. Станция выполняет все требования Енисейского бассейнового водного управления и запросы Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири, своевременно увеличивая и сокращая расходы по запросам речного транспорта и промышленных потребителей энергии. В апреле 2020 года фактические расходы через гидроагрегаты Богучанской ГЭС составляли 3110 кубометров в секунду; в мае средние расходы составляют 3030 кубометров в секунду. Уровень Богучанского водохранилища в последней декаде апреля и в начале мая постепенно повышаелся и на утро 7 мая достиг отметки 207,65 метров над уровнем Балтийского моря.

Богучанская ГЭС – четвертая ступень Ангарского гидроэнергетического каскада, пятая по мощности гидроэлектростанция России. Первые гидроагрегаты станции были введены в эксплуатацию в 2012 году, проектной мощности 2 997 МВт Богучанская ГЭС достигла в 2015 году.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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