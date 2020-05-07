В Красноярском крае выявлено вдвое меньше заболевших коронавирусом

В Красноярском крае за сутки выявлено 23 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это почти вдвое меньше, чем за последние дни. Всего в регионе 933 заразившихся.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 32,5. Темп прироста – 2,5 %», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Так, из новых случаев 14 выявлено в Красноярске, три - в Норильске, два - в Северо-Енисейском районе, по одному - в Сосновоборске, Березовском, Шушенском и Минусинском районах.

По данным оперативного штаба, за сутки коронавирус победил 41 человек - таким образом, число выздоровевших составило 233. Всего в крае 12 умерших с COVID-19.