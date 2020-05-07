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В Красноярском крае выявлено вдвое меньше заболевших коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
16:14 7 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за сутки выявлено 23 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это почти вдвое меньше, чем за последние дни. Всего в регионе 933 заразившихся. 

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 32,5. Темп прироста – 2,5 %», - пояснили в Роспотребнадзоре. 

Так, из новых случаев 14 выявлено в Красноярске, три - в Норильске, два - в Северо-Енисейском районе, по одному - в Сосновоборске, Березовском, Шушенском и Минусинском районах. 

По данным оперативного штаба, за сутки коронавирус победил 41 человек - таким образом, число выздоровевших составило 233. Всего в крае 12 умерших с COVID-19. 

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