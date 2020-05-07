Красноярские медики получили новую партию средств защиты от фонда «Вольное дело»

Фонд «Вольное дело» предпринимателя Олега Дерипаска обеспечил поставку в Красноярский край очередной партии средств индивидуальной защиты для медиков. Помощь направлена в Красноярскую межрайонную больницу скорой медицинской помощи, которая принимает пациентов с коронавирусной инфекцией.

Партия средств защиты сформирована с учетом реальных потребностей клиники – это 1000 очков, 15 многоразовых противочумных костюмов, 588 тысяч одноразовых масок и 35 тысяч – многоразовых.

– При нынешнем потоке пациентов данного количества нам хватит не меньше, чем на месяц, – прокомментировал главный врач БСМП Сергей Гребенников. – Это критически важно, и избавит нас от необходимости поисков дефицитных средств защиты, тем более сейчас на рынке не все средства защиты являются таковыми. Мы очень благодарны фонду «Вольное дело».

Это не первая партия помощи региону от фонда «Вольное дело», основанного российским промышленником Олегом Дерипаска. В апреле Красноярский край получил 65 тысяч медицинских масок. Их передали не только в медицинские учреждения, но и в детские сады, детские дома, сотрудникам аэропорта и органов внутренних дел. Кроме этого, переданы 3 реанимобиля. Их активно используют в БСМП, а также в больницах Ачинска и Богучан. Они оснащены аппаратами ИВЛ, кардиомониторами и другим оборудованием для оказания экстренной помощи.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска провел встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом и выразил готовность оказать региону помощь в противодействии распространению коронавируса. В том числе, обеспечить поставку медицинского оборудования и дефицитных расходных материалов.

Помощь также была направлена в больницы Ачинска, Иркутска, Саяногорска. Планируется, что поставки важных для медицинских учреждений средств индивидуальной защиты будут продолжены.