Восемь юных изобретателей победили в онлайн-конкурсе «Норникеля»

Восемь юных изобретателей победили в онлайн-конкурсе IMAKE, который провел «Норникель». Конкурс является одним из проектов благотворительной программы компании «Мир новых возможностей».

За победу боролись 30 участников из Норильска, Мончегорска и Печенгского района, Читы и Газимуро-Заводского района. Они представили идеи своих изобретений в формате кратких презентаций и демонстрации работы прототипов. Среди работ: 3D-макеты и прототипы тренажера для изучения шрифта Брайля, аппарата для подготовки лыж, шипового накаблучника, умного окна и другие. Несколько участников посвятили свои проекты борьбе с вирусными инфекциями и помощи медикам в обеспечении должного контроля за состоянием больных и потенциально зараженных.

Финал конкурса стал итогом большой работы. Часть финалистов отточили свои навыки в Science Сamp инженерного марафона IMAKE в Саяногорске еще в январе 2020 года. В апреле для конкурсантов было организовано онлайн-консультирование с инженером Ростиславом Рогачевским, который помог ребятам доработать идеи, дал рекомендации по подготовке макета или 3D-модели изобретения в компьютерной программе. А тренер по публичным выступлениям Юлия Бомштейн подготовила участников к защите-презентации проектов.

«Все школьники справились с непривычным форматом презентации. Вопросы, которые задавали члены жюри, помогут участникам сделать изобретение еще лучше, научат смотреть на него с точки зрения удобства и комфорта пользователя», — рассказал заместитель директора департамента социальной политики компании «Норникель» Игорь Сухотин.

В итоге победителями стали:

Ярослав Мокляк (Норильск), изобретение «Автоматический дозатор масла «Маслитель»;

Данила Почекутов (Норильск), изобретение «Автоматический станок для подготовки лыж»;

Елизавета Хилик (Норильск), изобретение «Интерактивный тренажер для глаз Healthy Eyes;

София Пацкун (Мончегорск), изобретение «Обучающий тренажер шрифта Брайля для слепых или слабовидящих»;

Дмитрий Животов (Мончегорск), изобретение «Органайзер аналоговых и цифровых устройств»;

Матвей Верхотуров (Чита), изобретение «Очиститель поверхности на основе тока высокой частоты»;

Екатерина Черная и Радмила Кондрахина (Чита), изобретение «Перчатка комфорта».

Для победителей конкурса будут организованы курсы по доработке идей изобретений, занятия по английскому языку и ораторскому искусству для участия в международных выставках молодых изобретателей в составе российской делегации.

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»