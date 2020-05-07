Путин поддержал строительство лесопожарного центра на севере края

Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства лесопожарного центра на севере Красноярского края. Глава государства поручил федеральному правительству и МЧС предоставить предварительный план будущего центра к 15 июня 2020 года.

Напомним, создание пункта для борьбы с лесными пожарами оценивают в 5 млрд рублей. Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс отмечал, что в решении данного вопроса требуется поддержка государства, в том числе и в плане финансирования. Лесопожарный центр в Красноярском крае должен стать базой для ликвидации лесных пожаров на значительной части территории края и соседней Якутии.

Отметим, что до 80% лесных пожаров летом происходит именно на севере края. По мнению главы региона, строительство пункта - это необходимая мера, учитывая, что там как раз начинают активно работать нефтяники и угольщики.

Фото: Авиалесоохрана