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На апрельской самоизоляции у красноярок родилось 10 двоен

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Красноярск
11:20 7 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В красноярском перинатальном центре подвели итоги апрельского режима самоизоляции. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в регионе из-за коронавируса, в учреждении продолжают оказывать помощь беременным женщинам с патологиями. 

Так, в апреле на свет появились 270 детей -  из них 147 мальчиков и 123 девочки. Также родились 10 двоен, троен в прошлом месяце не было. Самым маленьким оказался мальчик - его вес составлял 510 гр. Самым крупным тоже был новорожденный мальчик - 4670 кг.

Рождаемость в апреле 2020 года ниже, чем годом ранее - тогда на свет появились 305 детей. 

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