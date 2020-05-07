На апрельской самоизоляции у красноярок родилось 10 двоен

В красноярском перинатальном центре подвели итоги апрельского режима самоизоляции. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в регионе из-за коронавируса, в учреждении продолжают оказывать помощь беременным женщинам с патологиями.

Так, в апреле на свет появились 270 детей - из них 147 мальчиков и 123 девочки. Также родились 10 двоен, троен в прошлом месяце не было. Самым маленьким оказался мальчик - его вес составлял 510 гр. Самым крупным тоже был новорожденный мальчик - 4670 кг.

Рождаемость в апреле 2020 года ниже, чем годом ранее - тогда на свет появились 305 детей.