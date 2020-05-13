«Спасти мир, сидя дома»: идеальная самоизоляция для красноярцев на вилле по другим правилам

Совсем скоро стартует второй сезон моего личного сериала под названием «Самоизоляция». Это такая драма о жизни в четырех стенах, о печальных посиделках у окна, пересмотренных до дыр сериалах и редких вылазках в магазин за одним и тем же набором продуктов.

Кто бы мог представить, что наша жизнь развернется на 180 градусов и нам придется отказаться от привычных удобств, закрывшись в четырех стенах? Мои уютные ритуалы в виде стаканчика кофе на вынос, поездки на работу, похода в парикмахерскую или на вечеринку с друзьями в один момент превратились в одну несбыточную пока мечту. Я мысленно прошу прощения у официантов, которых ругала за долгий заказ в кафе, у медлительного кассира, собравшего толпу у выхода из супермаркета, и у парикмахера, к которому когда-то давно отменила запись.

За месяц с небольшим мне удалось постичь все прелести «удаленки» - рабочий день начинается с дележки компьютера с домашними (такими же «удаленщиками»), поиска укромного уголка, чтобы собраться с мыслями, а тут еще и сосед затеял ремонт. Телефон буквально «горит» в руках и моментально разряжается от бесконечных чатов и звонков. Хотела выходные, а получила «безвыходные» дни.

А как у вас с развлечениями на самоизоляции? Открыла один сайт, оформила подписку, но получила старый контент, как у всех. Захотела подтянуть английский и потерялась в сумасшедшем количестве курсов, присмотрела музыкальный онлайн-концерт и… опять на него опоздала – запись-то не сохраняется. Вот бы найти такое digital-пространство, где собрано все и сразу: общение и новые знакомства, мастер-классы и лекции, концерты и культурные мероприятия.

Прошу помощи у друзей-журналистов (уж они-то всегда в курсе последних новинок). А они мне в ответ: приезжай к нам погостить на собственную виллу с бассейном, тренажерным залом и кинотеатром. Это шутка такая? Нет, это «Дом по другим правилам» Tele2.

Спасем мир, сидя дома

Физически никуда ехать, конечно, не пришлось. Чтобы «погостить» в коттедже мечты, достаточно иметь доступ в интернет. Вбиваю в поисковике заветную фразу «Дом по другим правилам» и оказываюсь на двухэтажной вилле. Здесь можно все: устраивать вечеринки с коктейлями, смотреть новинки кино и заниматься с лучшими спортивными тренерами, не выходя из своих четырех стен. Здесь нет очередей и ограничительных мер, а маски и антисептики я с радостью забросила в дальний угол.

В общем, в таком доме я бы с радостью пережила еще десять самоизоляций (шучу-шучу). На цокольном этаже гараж с музыкальными инструментами и искусно постриженный газон. А на этой красной машине слева тоже теперь можно прокатиться? Поднимаюсь на первый этаж – здесь гостиная в сдержанном стиле, игровая с набором приставок, отдельный бар, кухня, а также внушительный бассейн с шезлонгом, надувным розовым фламинго (как на фото у топовых блогеров) и собственной лаунж-зоной. На втором, как и принято в вип-домах, собственный тренажерный зал, домашний кинозал и кабинет-лекторий.

Дом мечты по абсолютно реальному архитектурном проекту создал оператор связи Tele2. В нем восемь уникальных комнат – каждая имеет не только собственный стиль, но и направление. Как говорится, добро пожаловать.

На пороге меня встретила хозяйка дома Миа – это искусственный интеллект. Она помогла сориентироваться в доме и вежливо пригласила войти. После прохождения простого теста Миа составила для меня личную программу развлечений и полезных занятий. Вот это действительно радушный прием.

В новом «Доме по другим правилам» рады всем гостям (в том числе и абонентам других операторов). На платформе НЕ обязательно регистрироваться, не нужно оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия, написанные коварным мелким шрифтом. Вход абсолютно бесплатный для абонентов всех операторов.

Я провела целый день в «Доме по другим правилам» и составила рецепт идеальной самоизоляции.

Когда каждый день - суббота

Утро правильного человека на карантине начинается со стакана воды и вкусного завтрака. Да-да, самоизоляция не повод нарушать режим и сбивать настроенные годами биологические часы. Достаю ингредиенты, открываю дверь на кухню в «Доме по другим правилам» Tele2 и начинаю готовить ароматный омлет и зеленый смузи-боул с фруктами и орехами. Все как в лучших ресторанах, между прочим.

«Манго, замороженный банан, шпинат, кокосовое молоко или вообще любые фрукты взбиваем в блендере. У нас получается смузи. Разбиваем яйца, добавляем тертый пармезан, сливки, взбиваем получившуюся массу…», - рассказывают о рецепте завтрака повара ресторана «Уголек».

Ммм... Оказывается, я неплохо готовлю. Не была бы журналистом, стала бы поваром.

Проверено – приготовить изысканный завтрак своими руками реально, особенно под руководством профессиональных поваров из московских и питерских ресторанов, например, «Горыныча» или «Северян». Как не слышали про такие? Это же лучшие столичные заведения, и список их в Доме постоянно пополняется. Кстати, первым делом после отмены самоизоляции устрою тур по красноярским ресторанам.

Что примечательно, на кухне видео-рецепты сохраняются и ими можно воспользоваться в любое время суток, чтобы заранее закупить необходимый набор продуктов – жаль, что виртуальными мы пока насытиться не можем.

Чем себя занять дома

Душа после плотного завтрака требует интеллектуальной пищи, тем более что ходить за ней далеко не надо (да и нельзя). Загляну в лекторий – это отдельная комната в онлайн-доме. Здесь собран, как сейчас модно говорить, уникальный контент. Для его поиска не нужно открывать кучу ссылок в браузере, пользоваться поисковиком, заходить на множество сайтов. Достаточно нажать на «Лекторий» и вот он – кладезь полезной информации.

Хочется классики – тогда познакомлюсь с экспозициями «Эрмитажа». У меня даже получилось осмотреть места знаменитого музея, которые обычно закрыты для публики. Не выходя из спальни своей настоящей квартиры, я прогулялась по цветущему Висячему саду Малого Эрмитажа, а также совершила онлайн-тур по чердакам и крышам Зимнего дворца. Настоящая романтика. Последний раз я вот так бродила по музею в прошлом году.

А может, посвятить день искусству? Добро пожаловать на лекции от просветительского проекта «Arzamaz» или МАММ. Оказывается, постичь русскую культуру можно за 25 минут, а изучить историю древнего Рима или Греции – за четверть часа. Вот так скорость. В лектории даже научат разговаривать на английском – я нашла такой урок в конце списка загруженных записей.

В этой комнате будут появляться и дистанционные мастер-классы. Один из них посвящен рисованию. Современная художница Мария Янковская научила всех желающих писать экспрессивный автопортрет за час. Все, что нужно для создания нового произведения искусства – бумага и зеркало. Я пока не пробовала, но зато уже знаю, чем займусь следующим вечером.

Спортивный дух самоизоляции

Итак, после вкуснейшего завтрака и виртуальной прогулки по столичным музеям пришло время размяться по-настоящему. Вспоминаю, как это было раньше. Бег на дорожке, силовые тренировки и йога с инструктором в спортзале. Но поддержать форму можно и дома, особенно если упражнения готовят инструкторы от клуба «Комета Black».

Три, два, один, поехали! Прыгаю на воображаемой скакалке, бегаю на месте, делаю приседы и выпады, отжимаюсь, качаю пресс и завершаю тренировку планкой. Всего 45 минут, а силы уже на исходе. Особо выносливых ждут уроки по растяжке (оставлю на потом).

Расписание тренировок в спортзале постоянно обновляется. Как-нибудь обязательно приду в назначенное время и пройду все этапы во время прямой трансляции, чтобы еще больше проникнуться спортивным духом.

В тренажерном зале я привыкла к групповым занятиям. Но что мне мешает организовать собственную виртуальную спортивную команду? Для этого забегаю в гостиную на первом этаже виллы – она как раз находится недалеко от тренажерного зала. Выбираю раздел вечеринка, затем отмечаю зал и высылаю приглашения для друзей и знакомых в социальных сетях и мессенджере WhatsApp.

«Привет, собираюсь в Дом по другим правилам Tele2. Давай встретимся в комнате «Тренажерный зал» в назначенное время. Жду тебя», - вот такой клич пришел моим единомышленникам в социальных сетях.

P.S. Не знаю как вы, а я после спортнагрузки снова вернулась на кухню, налила фруктовый коктейль и отправилась на другую локацию.

Водяные чаты

Главной фишкой виртуального дома, бесспорно, является бассейн. Он виртуальный, но уж точно не скучный. Я прошла простейшую регистрацию, ввела свой номер телефона, устроилась на воображаемом шезлонге и запустила онлайн-чат. Какая главная тема для разговора? Ага, играем в города и рассказываем, чем занимаемся на самоизоляции. Вот к нам присоединились отдыхающие из Курска, Москвы и Сочи. Почти «живое» общение получается.

Мастер изоляции

Вечер – самое время заглянуть в кинотеатр и посмотреть какую-нибудь новую комедию. Но походы на настоящие сеансы с попкорном и смеющимися соседями по креслу сейчас невозможны. Поэтому привыкаю к новым реалиям, занимаю удобный диван и захожу в наш виртуальный дом. Нажав на кнопку «Смотреть», автоматически перехожу на сайт Wink – это партнер Tele2. Остается только выбрать фильм или сериал. Кстати, контент на в кинозале подобран отменно – здесь можно найти новинки, которых еще нет на других порталах (как же этого не хватало!).

Стоп. Как же смотреть фильм без друзей или своей второй половинки? Пока есть время, захожу в гостиную и отправляю приглашения в кинозал. После просмотра доедаю домашний попкорн и обсуждаю с приятелями кино в чате у бассейна. Когда там у нас следующий сеанс?

Музыкальная пауза

Помните серии из «Отчаянных домохозяек», где парни с Вистерия Лейн объединились и устроили гараж-бэнд, играя американские хиты? Пора и мне спуститься в «подземелье» и закатить настоящую вечеринку. Вот чего действительно не хватает на самоизоляции.

В сохраненных записях в «Гараже» Red Bull опубликовал трансляции с национального чемпионата по уличным танцам, соревнований среди лучших B-Boy мира и другой развлекательный контент. А DJ Budo составил специально для нас мексиканский сет, под который можно оторваться на самоизоляции.

Подслушано: в мае Tele2 обещает устроить в гараже грандиозную вечеринку-квартирник в честь новоселья в «Доме по другим правилам». Уже приглашены тайные хедлайнеры. Для участия нужно пройти регистрацию и подтвердить свой возраст. Как и в настоящих клубах, вход разрешен только для совершеннолетних.

Организаторы вечеринок предусмотрели все до мелочей. Какой же поход в ночной клуб обходится без коктейлей, которые можно медленно потягивать у барной стойки? А пока я жду настоящих субботних гуляний, предлагаю устроить домашнюю пижамную вечеринку с виртуальными гостями в баре – здесь тоже есть свой чат.

По пятницам и субботам бармены будут учить гостей делать изысканные алкогольные коктейли на собственной кухне. Фирменными рецептами напитков можно поделиться с друзьями в социальных сетях. Я точно «в теме».

Абоненты в плюсе

Я заметила еще две локации на виртуальной вилле. Террасу оставили специально для абонентов Tele2. Здесь периодически будут появляться новые предложения от партнеров программы лояльности «Больше» – они доступны клиентам оператора.

Нашла идеальное предложение для себя – это скидка на уроки в онлайн-школе Skyeng. Для активации бонуса нажимаю на кнопку «Активировать» и получаю на телефон промокод. Здесь и бесплатный пробный урок есть для тех, кто сомневается.

До 30 апреля Bookmate дарит месяц бесплатной подписки – в приложении есть книги на любой вкус. А если не нравится читать, то их можно послушать в разделе «Аудиокниги».

Tele2 «сконнектилась» с создателями платформы CYBERHERO – это популярная онлайн-игра. Абоненты мобильного оператора могут получить бесплатный месяц в ладдере.

Я, например, люблю слушать музыку, но даже за это обычно нужно платить. Tele2 помогает экономить бюджет и дарит доступ в приложение «Звук» - здесь собраны новинки музыкального мира. Никакой рекламы и ограничений.

Кстати, именно на террасе можно подключиться к Tele2. Для этого нужно нажать на кнопку «Стать абонентом» и заказать бесплатную доставку SIM-карты на дом (вот это я понимаю адаптация к самоизоляции). Активировать ее можно самостоятельно.

Игровой мир

Еще одна комната носит название Mobile Open Cup – я ее назвала игровой. Пока это самая загадочная локация в «Доме по другим правилам». Дизайн у нее, конечно, отменный. Сочетание розового и коричневого цветов, большой экран и диваны-мешки, в которые так и хочется провалиться.

Что же меня ждет здесь? На главной странице висит тайное послание – «регистрация скоро начнется». Мне уже нашептали, что в этой комнате все желающие смогут поучаствовать в соревнованиях по мобильному киберспорту. Для тех, кто в танке: в прошлом году компания Tele2 провела первый большой чемпионат по киберспорту. Скоро для всех проживающих на вилле откроется регистрация на новый игровой турнир. Ждем.

Самоизоляция на 5+

Бесспорно, сегодня в интернете можно найти великое множество бесплатных или платных курсов, развлечений и тренировок. Проект Tele2 отличается тем, что весь интересный, полезный и увлекательный контент собран на одной площадке, где не нужно регистрироваться. Это реальная платформа для меня, уставшей не только от самоизоляции, но и от виртуального мусора в Сети. Все предельно просто – приходи, бесплатно играй, тренируйся, учись, заводи новых друзей. Где ты был раньше, мой идеальный дом?

Фото: dom.tele2.ru, pixabay.ru, Sibnovosti.ru