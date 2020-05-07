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Красноярский край вошел в число регионов с высоким уровнем цифровой грамотности населения

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Красноярск
10:00 7 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Красноярский край на третьем месте в Сибири по уровню цифровой грамотности населения. Рейтинг составлен по итогам «Цифрового диктанта», который жители писали в 2020 году. В акции участвовали 330 тысяч человек по всей стране. Средний уровень цифровой грамотности в Красноярском крае – 7.22 балла из 10 возможных. Лидер рейтинга Иркутская область - 7.71 балла, на втором месте - Новосибирская область - 7.31 балла.

Лучше всего владеют компьютером дети 7-13 лет, а также молодежь 25-34 лет. Сложнее всего техника дается пенсионерам после 60 лет и подросткам 14-17 лет.

«По сравнению с прошлым годом резко возросло количество пользователей, набравших максимальный балл (10). Если в 2019 году их было всего 304, то в 2020 году число «отличников» достигло 11 583 человек. Таким образом, их доля выросла с 0,77% до 3,5%», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Добавим, что диктант 2020 включал задания по работе с интернетом и соцсетями, цифровой безопасности и защите своих персональных данных, инновационным технологиям, а также основам цифрового потребления – это программы, устройства и приложения.

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