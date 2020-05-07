В Красноярске после карантина возобновил работу Глазной центр

Глазной центр в Красноярске возобновил прием пациентов. С 20 апреля медучреждение было закрыто на карантин после вспышки коронавируса – там заразились 89 пациентов и врачей, один из инфицированных умер. Всего в регионе 12 смертей от новой инфекции.

Жителей края все это время принимали бесплатно две частные клиники. В региональном Минздраве сообщили, что сейчас глазной центр возобновил работу, но прием ведется только в отделении неотложной помощи.

В глазном центре с пациентами работают только врачи, дважды сдавшие анализы на коронавирус - это необходимо, чтобы не допустить распространения инфекции.