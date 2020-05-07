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В Красноярске после карантина возобновил работу Глазной центр

Главная Общество
Красноярск
09:30 7 Мая 2020
общество, красноярск, центр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глазной центр в Красноярске возобновил прием пациентов. С 20 апреля медучреждение было закрыто на карантин после вспышки коронавируса – там заразились 89 пациентов и врачей, один из инфицированных умер. Всего в регионе 12 смертей от новой инфекции. 

Жителей края все это время принимали бесплатно две частные клиники. В региональном Минздраве сообщили, что сейчас глазной центр возобновил работу, но прием ведется только в отделении неотложной помощи. 

В глазном центре с пациентами работают только врачи, дважды сдавшие анализы на коронавирус - это необходимо, чтобы не допустить распространения инфекции.

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