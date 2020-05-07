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Водителей и кондукторов в Красноярске переодели в форму военных лет

Главная Общество
Красноярск
09:00 7 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В честь Дня Победы электротранспорт в Красноярске украсили георгиевскими лентами и фотографиями участников Великой Отечественной Войны. В салонах маршруток также создали особую атмосферу – размещены портреты красноярцев, которые сражались за свою страну, а водители и кондукторы одеты в форму военных лет.

«Мы ежегодно участвовали в шествии «Бессмертного полка». Но впервые за все годы работы в депо мы отдаем такую дань памяти нашим героям. Это большая гордость для всей моей семьи, что про подвиги моих родственников узнают и другие красноярцы. Уверена, что фотогалерея не оставит пассажиров равнодушными», - рассказала водитель трамвая Алла Тетерина.

Праздничный троллейбус с бортовым номером 1033 работает на 7 маршруте, а трамвай с бортовым номером 251 будет курсировать по маршрутам №№ 4, 5, 6 и 7.
Красноярцы могут отследить их движение на портале, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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