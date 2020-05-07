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Красноярский медуниверситет начал диагностику пациентов с подозрением на COVID-19

Главная Общество
Красноярск
08:30 7 Мая 2020
общество, красноярск, пациент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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При красноярском медуниверситете заработал центр специализированной диагностики пациентов с подозрением на COVID-19. КТ-исследования легких для красноярцев проводят по направлениям из поликлиник Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов. 

«Поступившему проведут компьютерную томографию для выявления вирусной пневмонии. А также возьмут необходимые анализы (мазки из носа и зева, развернутый анализ крови, анализ на c-реактивный белок), затем пройдет прием терапевта.
После обследования специалисты КТ-центра определят тактику и место лечения пациента – госпитализация или лечение на дому с соблюдением режима самоизоляции», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Отметим, что это второй центр КТ-диагностики пациентов с подозрением на коронавирус в Красноярске. Первый был открыт на правобережье города при ФМБА. На обследование больных привозят на специализированном санитарном транспорте.
 

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