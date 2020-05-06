Вахтовые поселки в Красноярском крае взяли под особый контроль из-за коронавируса

Правительство Красноярского края ведет постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и социальной обстановки на предприятиях, применяющих вахтовый метод работы.

Напомним, ранее случаи распространения коронавирусной инфекции были зарегистрированы в вахтовых поселках в ряде российских регионов.

Как рассказал на совещании Оперативного штаба председатель краевого правительства Юрий Лапшин, в регионе насчитывается 11 предприятий, применяющих вахтовый метод работы. В общей сложности на выезде трудятся около 20 тысяч человек. На всех предприятиях приняты системные профилактические меры.

«Все эти компании проводят большой комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, связанных с использованием средств индивидуальной защиты, дезинфекцией и продлением сроков вахты. Меры существенно снижают риски, но не гарантирует того, что заболевание может не возникнуть», - подчеркнул Юрий Лапшин.

В целом эпидемиологическая ситуация на предприятиях, применяющих вахтовый метод работы, находится под постоянным контролем краевого правительства.