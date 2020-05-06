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Вахтовые поселки в Красноярском крае взяли под особый контроль из-за коронавируса

Главная Общество
Красноярск
16:22 6 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Правительство Красноярского края ведет постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и социальной обстановки на предприятиях, применяющих вахтовый метод работы.

Напомним, ранее случаи распространения коронавирусной инфекции были зарегистрированы в вахтовых поселках в ряде российских регионов.

Как рассказал на совещании Оперативного штаба председатель краевого правительства Юрий Лапшин, в регионе насчитывается 11 предприятий, применяющих вахтовый метод работы. В общей сложности на выезде трудятся около 20 тысяч человек. На всех предприятиях приняты системные профилактические меры.

«Все эти компании проводят большой комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, связанных с использованием средств индивидуальной защиты, дезинфекцией и продлением сроков вахты. Меры существенно снижают риски, но не гарантирует того, что заболевание может не возникнуть», - подчеркнул Юрий Лапшин. 

В целом эпидемиологическая ситуация на предприятиях, применяющих вахтовый метод работы, находится под постоянным контролем краевого правительства.

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